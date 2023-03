Bein Sport n’a pas diffusé le match. Le dessous de cette improbable affaire. 

Ce n’est pas un secret pour personne que pour diffuser un match des éliminatoires de la Can ou de la coupe du monde, il faut payer un droit de diffusion qui varie selon les matchs. À l’aller et le retour, la CAF aurait exigé à l’ORTC une somme de 40.000 (18.452 000 KMF) et 50.000 dollars (23 065 000 KMF). Mais cette somme était jugé trop élever pour la chaîne. Cette dernière aurait proposé à la Caf de produire les images et envoyer le signal à la chaîne Qatarie et en contrepartie l’ORTC diffuserait le match or que la CAF a refusé.

Pourquoi la chaîne ivoirienne a-t-elle évoqué un problème de connexion internet ?

Pour la petite histoire, il y a environ une semaine, CMM aurait adressé un courrier à CT pour proposer la diffusion du match sur Huri TV. En contrepartie, CMM aurait demandé un accès internet haut débit et le partage des dépenses qui seraient engagées pour la circonstance.

Comores Telecom aurait fait savoir à CMM que sa contrepartie sera seulement en nature et pas en numéraire. CMM aurait refusé le deal.

CMM voulait sortir indemne pour que la faute ne vienne pas d’elle afin de tromper les Comoriens et orienter l’attaque à l’encontre de l’ Ortc et Comores Télécom. Comme il n’a pas réussi à les salir, CMM a menti sans vergogne, au mois du Ramadan, en informant les télévisions internationales qu’il y a un problème de connexion internet aux Comores pour salir l’image du pays. Pour avoir visité certains pays africains, on peut affirmer que la qualité de la connexion internet aux Comores est au dessus de la moyenne africaine. La vraie raison de la non diffusion du match est qu’il n’y a pas eu d’accord entre les opérateurs Télécom et les producteurs de contenus audiovisuels sur place.

C’est seulement à quelques minutes du début du match que CMM a remué ciel et terre pour la diffusion du match sur Bein Sport mais en vain.