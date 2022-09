Beaucoup de comoriens ne comprennent pas le français et voici la preuve

Les résultats médiocre au baccalauréat s’expliquent. Plusieurs internautes comoriens ne comprennent pas la langue française. Dans l’article ci dessous nous avons illustré l’accident de Mutsamudu par une image prise en France puisque les autorités militaires ont interdit de prendre des photos.

On a bien précisé qu’il s’agit d’une photo d’illustration, c’est à dire ça montre une situation mais ce n’est pas l’image de la situation réelle. Et les commentaires montrent que beaucoup ne savent pas utiliser un dictionnaire, ne savent pas utiliser Google et ne comprennent rien quant ils lisent.