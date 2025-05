Badroudine dérape : la vidéo mensongère qui accuse à tort le commandant Loukman

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux ce jeudi soir a enflammé les esprits. Dans cette séquence publiée par Badroudine, animateur de la page La Voix du Peuple Comorien (LVPC), le commandant Loukman Azali est accusé d’avoir violemment agressé Abdousalami Ibrahim Mpingu, plus connu sous le nom de Bachar. D’après les propos tenus dans la vidéo, le commandant aurait reproché à Bachar d’avoir insulté sa mère, avant de le passer à tabac, le laissant dans un « état grave ».

Cependant, après recoupement auprès de sources, aucune preuve ne vient confirmer cette version des faits. Aucune altercation n’a eu lieu entre Loukman Azali et Bachar, qui, depuis son extradition de Tanzanie, se trouve sous contrôle strict des autorités judiciaires. L’intéressé a été transféré directement à la maison d’arrêt de Moroni le samedi 10 mai, après avoir été remis à la brigade de recherche.

Les autorités concernées n’ont signalé aucun incident physique entre les deux hommes, et aucun témoin direct ne corrobore les allégations relayées dans la vidéo. Les éléments disponibles à ce jour indiquent que cette histoire repose sur une construction sans fondement. Mais au-delà de l’attaque personnelle visant le commandant Loukman, cette tentative de désinformation semble poursuivre un objectif plus sournois : semer la panique et créer des tensions entre les localités de Dembeni et Mitsoudjé.

Dans la même vidéo, Badroudine va encore plus loin : il appelle la famille présidentielle à porter plainte contre lui, tout en affirmant détenir des « preuves » de détournements de fonds impliquant le président Azali et son épouse. Il exige même que cette plainte soit déposée en France, où il réside.

Cet appel, qui pourrait sembler courageux pour certains, est en réalité un écran de fumée. Il cherche à donner à l’animateur une posture de victime ou de lanceur d’alerte, sans jamais fournir la moindre preuve. C’est une manœuvre connue : provoquer l’attaque pour ensuite se présenter comme martyr du système.

Pour remettre les choses en perspective, rappelons qui est Abdousalami Ibrahim Mpingu. Surnommé Bachar, il s’est fait connaître pour ses vidéos virulentes sur les réseaux sociaux, dénonçant tour à tour le gouvernement, la justice, et les figures du régime. Ce franc-parler, certains l’ont salué ; d’autres, nombreux, l’ont jugé diffamatoire, outrancier, voire mensonger.



Misbah Said