Bac 2022: A Ngazidja, tous les candidats déclarés admis au deuxième groupe

Les résultats des épreuves orales viennent de tomber. A Ngazidja où la proclamation a eu lieu hier lundi, 29 août au lycée de Saïd Mohamed Cheikh, le président du jury du bac, Abdou Satary a annoncé un taux de réussite de 100%.

Ce qui n’a rien de surprenant puisque tous les ans, excepté les absents, tous ceux qui sont autorisés à passer les épreuves du deuxième groupe réussissent toujours.

La session de 2022, n’a pas dérogé à la règle. D’après les données publiées par le jury, sur un total de 2117, aucun candidat n’a été recalé. Aucune absence n’a été recensée non plus. La série A4 était celle qui avait envoyé un important contingent avec 1201 candidats, suivie par la série D (503) et la TA1, avec ses 279 admis. Les résultats à Mwali et à Ndzuani ont été publiés la semaine dernière.