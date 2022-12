Azali rencontre Molly Phee, Secrétaire d’État Adjointe aux Affaires africaines

Washington DC : le président Azali Assoumani rencontre Madame Molly Phee, Secrétaire d’État Adjointe aux Affaires africaines

Le Président de l’Union des Comores Azali Assoumani et la Secrétaire d’État Adjointe aux Affaires africaines Madame Molly Phee se sont entretenus ce jeudi matin à Washington DC, en marge du Sommet USA-Afrique.

Ils se sont d’emblée félicités des bonnes relations qui unissent leurs deux pays et ce, dans les domaines socio-économique, politique et militaire et ont convenu d’oeuvrer en faveur de leur renforcement.

ils ont passé en revue l’actualité mondiale et notamment les conséquences de la Covid-19 et de la gueŕre en Ukraine et ont salué la convergence de vues des deux pays sur la façon d’appréhender ces deux crises.

Ils ont salué l’intérêt que commencent à porter certains investisseurs américains aux Comores et ont convenu de la nécessité de tout mettre en oeuvre pour encourager ce nouvel élan.

Ils ont dans ce sens souligné l’importance pour les deux pays de continuer à oeuvrer en étroite collaboration pour consolider la paix et la sécurité aux Comores, renforcer les capacités dans différents domaines, consolider l’état de droit notamment à travers davantage d’engagements en faveur de la démocratie.

Ils ont émis le souhait de voir le Sommet USA-Afrique redynamiser les relations entre les USA et le continent africain notamment à travers le suivi effectif de ses recommandations.

Ils se sont enfin félicités de la qualité des liens qui unissent les deux pays et de l’espoir de voir leur coopération bilatérale franchir un nouveau palier.

Beit Salam