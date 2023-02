Azali prend les rênes de l’Union Africaine : les priorités du nouveau président pour l’année à venir

Le président sénégalais, Macky Sall, a cédé sa place à Azali Assoumani qui dirigera l’Union africaine pendant un an. Parmi les points principaux du programme dévoilé par le chef de l’État comorien figurent le climat, l’autosuffisance alimentaire et la sécurité. En 2024, la présidence reviendra à l’Afrique du Nord.

Azali Assoumani a été investi samedi 18 février en tant que 21e président de l’Union africaine pour un mandat d’un an. Il succède à son homologue sénégalais à la tête de l’institution depuis février 2022. La passation de pouvoir avec Macky Sall a eu lieu à Addis-Abeba lors de la conférence annuelle des chefs d’État et de gouvernement qui prendra fin dimanche.

Selon le Doyen du Comité des représentants permanents et du corps diplomatique (Corep), le bureau sera composé comme suit cette année : Le Botswana au nom de l’Afrique australe hérite de la 2ème vice-présidence, le Burundi, la 3ème vice-présidence au nom du centre et Macky Sall (Afrique de l’Ouest), président sortant, apportera sa contribution en tant que rapporteur. Le poste jusque-là laissé vacant est la 1ère vice-présidence qui revient à l’Afrique du Nord.

Cette année, le thème choisi est l’accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Parmi les défis à relever par la nouvelle équipe figurent la résolution des conflits internes et la promotion de la paix, la sécurité, le changement climatique et l’autosuffisance alimentaire. Azali Assoumani entend soutenir le Conseil de paix et sécurité pour la prévention des conflits et en appuyant les processus d’interposition des forces panafricanistes déployées sur le terrain.

Malheureusement, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahmat, note que les sanctions infligées aux pays qui ont connu des coups d’État n’ont pas apporté les résultats escomptés. Il appelle à une réforme du Conseil de paix pour renforcer la solidarité africaine.