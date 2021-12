Azali ne se rendra plus dans les villages “non vaccinés “

Dans un discours tenu ce matin à Mutsamudu, capitale de l’île d’Anjouan, le chef de l’État Azali Assoumani a rappelé la nécessité de se faire vacciner et a expliqué pourquoi 60% de la population comorienne doit se faire injecter le vaccin sinopharm avant de louer les mérites des chinois:

” les médecins nous ont expliqué que si nous vaccinons 60% de la population, cette vague ne sera pas dangereuse . Elle sera moins dangereuse et fera moins de dégâts. Mais si on fait comme Mutsamudu, aller au-delà de 80% de la population, ça serait idéal. Ne vous trompez pas. Le vaccin chinois est le plus efficace de tous les types de vaccins produits. Mais les occidentaux disent le contraire pour leurs vaccins soient achetés par plusieurs pays. Sinopharm est le vaccin qui a moins d’effets secondaires ” Azali

Le chef de l’État n’hésitera pas de déserter dans les villages où les habitants ne sont pas faits vaccinés en masse:

” vous voyez que je vais partout maintenant. Je n’irai pas dans les villages où les gens ne se vaccinent pas. Et ce n’est pas moi uniquement, les membres du gouvernement et les directeurs ” Azali Assoumani à Anjouan