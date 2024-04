L’investiture du nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a marqué un jour historique pour le pays et pour l’Afrique en général, avec la présence de nombreux dignitaires et chefs d’État africains venus témoigner de leur soutien. Cet événement, qui souligne la continuité démocratique et l’espoir d’un avenir prometteur pour le Sénégal, a toutefois été marqué par une absence notable : celle de l’ancien président de l’Union africaine et actuel président des Comores, Azali Assoumani.

Cette absence soulève des questions importantes sur les dynamiques politiques et les tensions sous-jacentes au sein du continent. Azali Assoumani, dont la réélection a été entachée d’allégations de fraude et contestée par la communauté internationale, semble être le grand absent de cette cérémonie d’envergure. L’investiture de Azali est prévue pour mai, un moment qui sera scruté de près par les observateurs et les gouvernements du monde entier.

La non-invitation d’Azali à l’investiture du président Faye pourrait être interprétée comme un signal politique fort, étant donné les relations étroites entre le nouveau pouvoir sénégalais et l’opposition comorienne. Le Sénégal, sous la direction de Faye, montre ainsi son soutien à des figures de l’opposition telles que Saïd Larifou, avocat reconnu et défenseur de Ousmane Sonko dans ses démêlés judiciaires, et Saïd Mohamed Kiki, opposant comorien de renom.

La présence de ces deux figures de l’opposition comorienne, Saïd Larifu et Saïd Mohamed Kiki, à l’investiture, en dit long sur les alliances et les valeurs défendues par le nouveau gouvernement sénégalais. Elle met en lumière les efforts du Sénégal pour promouvoir la démocratie et la justice au sein du continent africain, tout en prenant position dans des contextes politiques délicats.

L’absence d’Azali Assoumani à cet événement crucial ne fait qu’accentuer les interrogations sur les futures relations entre le Sénégal et les Comores, ainsi que sur la position de l’Afrique face aux défis de la légitimité démocratique et de la gouvernance. Ce moment de célébration pour le Sénégal devient ainsi un symbole des complexités politiques qui caractérisent la région, rappelant à tous les acteurs impliqués l’importance de la solidarité, du dialogue et du respect des principes démocratiques pour l’avancement de l’Afrique.

ANTUF Chaharane