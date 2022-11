Azali invite ses pairs à Moroni en décembre prochain

Participant au 31e Sommet de la Ligue des Etat Arabes en Algérie du 1er au 02 novembre dernier, le président Azali Assoumani a invité ses paires du monde arabe aux Comores pour participer au séminaire qui se tiendra le 3 décembre de cette année en vue d’accélérer la concrétisation des engagements et des annonces de la Conférence de Paris de 2019.

Le 31e sommet de la Ligue des Etats arabes (LEA) vient de baisser le rideau dans la capitale algérienne. Plusieurs dirigeants du monde arabe et organisations régionales et internationales ont pris part à ce premier sommet post-Covide19. Le président de la République a saisi cette occasion pour inviter les participants à prendre part à Moroni, en décembre prochain, au séminaire de suivi, que le gouvernement comorien organise, en vue d’accélérer la concrétisation des engagements et des annonces de la Conférence de Paris. « Permettez-moi de vous inviter à participer au symposium qui se tiendra aux Comores le 3 décembre de cette année, dans le but de donner suite aux résultats de la conférence des donateurs qui s’est tenue en décembre 2019 à Paris, et ce colloque vise à accélérer la mise en œuvre des annonces émises lors de cette conférence », avance-t-il.

Pour lui, ce rendez-vous permettra au gouvernement comorien de financer ses plans de développement et sa vision de faire des Comores un pays émergent d’ici 2030. « Nous espérons que notre sommet débouchera sur des résultats positifs sur la voie d’une plus grande consolidation de notre solidarité, espérant que Dieu Tout-Puissant nous aidera dans nos efforts pour réaliser un avenir meilleur pour nos peuples et nos pays dans la sécurité et la sûreté », prie le locataire de Beit Salam.

Lors de sa prise de parole, le Président de l’Union des Comores a tenu à rappeler que ce sommet se tient dans un contexte mondial, marqué par des crises régionales et internationales. Par rapport à la question palestinienne, le chef de l’Etat s’est focalisé sur « le droit du peuple palestinien, à un Etat souverain avec Jérusalem comme capitale ». Ainsi, il félicite le peuple palestinien, pour la signature du Communiqué d’Alger qui est de bon augure, avant d’exprimer son estime au Président Algérien et au Président Egyptien, qui ont favorisé cet accord. « Mon pays croit fortement aux objectifs et aux engagements de la Ligue des Etats Arabes ainsi qu’au destin commun et la solidarité entre pays arabes. Et c’est pourquoi, je renouvèle notre reconnaissance à tous les pays arabes, qui défendent en permanence, la stabilité et le développement de l’Union des Comores », souligne le Président comorien.

Azali Assoumani a félicité la Tunisie pour sa présidence et le suivi efficace du précèdent sommet avant de remercier le secrétaire général de la LEA pour ses efforts dans la bonne organisation du sommet. Il souhait aussi une pleine réussite à l’Egypte dans l’organisation de la COP27 et au Qatar, dans l’organisation de la Coupe du monde.

Ibnou M. Abdou / LGDC