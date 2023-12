Azali honore la Mémoire d’Ali Hassanaly lors d’une visite à Mohéli

Azali Assoumani, le Président de la République, également en exercice de l’Union Africaine, a effectué une visite émouvante à Mohéli le vendredi 8 décembre 2023. Son arrivée à l’Aéroport Bandar-Salam a été marquée par une effervescence palpable, une foule immense ayant chaleureusement accueilli le dirigeant.

Le Chef de l’État a ensuite dirigé ses pas vers le domicile de Feu Ali Hassanaly, situé à Fomboni. Là, il a exprimé ses plus sincères condoléances aux membres de la famille du défunt, avec une attention particulière portée au fils du regretté, le Docteur Abdoulanziz.

En un geste empreint de reconnaissance, le Président a décidé de rendre hommage à Ali Hassanaly à titre posthume. Il lui a accordé le prestigieux grade de Chevalier de l’Ordre du Croissant Vert des Comores. Cette distinction souligne les services exceptionnels que le défunt a rendus à la Nation et témoigne de la gratitude de la République envers sa contribution.

Cette visite à Mohéli n’a pas seulement été un acte protocolaire, mais une occasion pour le Chef de l’État de montrer son soutien et son respect envers une figure importante du pays. Les émotions partagées et les gestes symboliques ont renforcé les liens entre la sphère politique et la réalité quotidienne des citoyens.



