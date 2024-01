Azali fête la victoire et l’opposition attend la communauté internationale

La scène à l’hôtel Retaj de Moroni était teintée d’une atmosphère de célébration hier, 24 heures après que la Cour suprême ait officialisé la victoire de l’Alliance de la mouvance présidentielle (Amp). Les partisans, vêtus des couleurs distinctives bleues et blanches du parti Convention pour le renouveau des Comores, Crc, se sont réunis pour saluer les candidats Amp déclarés élus dès le premier tour des élections du 14 janvier dernier.

Les nouveaux gouverneurs, Mze Mohamed Ibrahim, Chamina Ben Mohamed et Dr Zaidou Youssouf, ont exprimé leurs remerciements, suivis d’un discours du président Azali Assoumani. « La Cour suprême vient de confirmer ma réélection à la magistrature suprême de notre pays, je tiens à vous adresser mes très sincères remerciements pour le choix que la majorité d’entre vous a fait de me faire confiance pour présider notre République pendant les 5 prochaines années », a déclaré le président.

Azali a également évoqué les événements tragiques des 17 et 18 janvier, présentant ses condoléances à la famille du jeune homme de 21 ans décédé lors des manifestations. « En ma qualité de président élu, j’ai une pensée pour le jeune homme qui a perdu la vie dans des circonstances malheureuses et regrettables, et je présente mes condoléances attristées à sa famille », a-t-il ajouté.

Cependant, du côté de l’opposition, malgré l’absence de recours nationaux, les opposants persistent à « rejeter en bloc » les résultats, se tournant désormais vers la communauté internationale. Les chances d’obtenir une audience semblent minces, d’autant plus que depuis le 24 janvier, les candidats ont perdu leur immunité, les exposant à des arrestations potentielles.

L’ancien ministre Mohamed Daoud, alias Kiki, a été le seul parmi les candidats de l’opposition à s’exprimer, prédisant que le pays aurait plusieurs présidents le 26 mai. Malgré ces tensions, il semble peu probable que l’opposition appelle la population à descendre dans la rue.



IBM