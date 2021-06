Azali et son régime ANTIVALEUR

Par le verdict rendu contre lui, Agwa a réussi son combat de mettre à nu le système du regime en place. Quel que soit l’ampleur de la manifestation qu’il aurait pu organiser, il est évident que la sentence est inappropriée. Aujourd’hui il est clair aux yeux du monde que le problème n’est pas seulement Assoumani Azali contre qui je milite et milite pour son départ mais aussi le système tout entier. Comment pourrais-je expliquer à mon fils qui aime bien son pays, qui est celui de ses parents, enfant comorien de France, qui a le drapeau national étalé au mur de sa chambre ? Lui qui porte fièrement le maillot de nos veri pia devant ses copains qu’un homme écope 5 ans de prison pour avoir voulu manifester ? Quand il sait à travers les médias qu’en France pour une participation à une manifestation non autorisée on est condamné à payer une amende de 150 euros uniquement ? Je n’arrive pas à réaliser que cela se passe bien dans mon pays, je veux qu’on m’explique ?

Comment un juge peut être tranquille et fier après avoir détenu un père de famille pour 5 ans sans aucun délit considérable mais juste pour une manifestation qui n’a pas eu lieu ?

J’attire l’attention sur la trajectoire dangereuse que notre pays est en train de prendre, un ancien président est en prison depuis bientôt 4 ans sans jugement, un ancien gouverneur pris en son exercice de fonction, lui aussi en prison depuis plus de 2 ans de la même manière et pour la même cause. Des leaders assignés à résidence sans jugement. Plusieurs militants emprisonnés pour leurs convictions, des journalistes réduits au silence. Des nombreux jeunes contraints à rester à l’extérieur de peur qu’ils ne risquent leur vie à leur pays. Sûr qu’elles bases nous nous appuierons demain pour refonder la nation ? Les Comores sous Azali est sans aucune valeur je dirais même que c’est sa devise. Rendre le pays en morceau. Azali n’est pas tout ce qui peut représenter une autorité morale, il a cassé l’autorité religieuse, coutumière, les institutions étatiques et autre, notre nation est sans référence.

Assoumani maoulidi