Azali et sa femme au Japon aux funérailles de l’ancien premier ministre

Arrivé à Tokyo, après avoir pris part à la 77ème Assemblée Générale des Nations-Unies, Le Président de la République, AZALI Assoumani, a assisté aux funérailles d’État de l’ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui se sont tenues au Nippon Budokan le mardi 27 septembre 2022.

A la fin de la cérémonie, à l’instar des autres délégations, le Chef de l’État et les membres de sa délégation, sont allés déposer des gerbes de fleurs et se recueillir devant le portrait du défunt.

Beit-salam

Please follow and like us: