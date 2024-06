Azali est revenu du sommet Corée du Sud -Afrique avec des accords qui vont transformer le pays .

Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a marqué son retour à Moroni après un séjour productif en Corée du Sud, où il a assisté au sommet Corée du Sud-Afrique. Ce sommet de quatre jours a été l’occasion pour les Comores de s’engager dans plusieurs protocoles d’accord et contrats, essentiels pour l’avancement du pays dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables, et des infrastructures.

Ces accords pourraient transformer significativement l’économie comorienne, offrant de nouvelles opportunités de développement et de croissance. Alors que le pays attend la confirmation de sa participation active à ces initiatives, l’espoir d’un avenir plus prospère semble plus concret que jamais.

Toutefois, cette avancée survient à un moment critique de la présidence d’Azali, qui, après plus de 15 ans au pouvoir, se trouve à un carrefour. Avec encore cinq ans à son mandat, la question se pose : Azali va-t-il saisir cette opportunité pour véritablement servir son peuple ? Ou assisterons-nous à un prolongement des pratiques passées, marquées par la répression des opposants et un soutien inconditionnel à des proches incompétents et corrompus ?

Il est impératif que les gains potentiels de ces nouveaux accords ne soient pas éclipsés par une gouvernance centrée sur des intérêts personnels au détriment du bien-être collectif. Les Comores se trouvent à une intersection où les choix de leadership détermineront la trajectoire future du pays.

ANTUF Chaharane