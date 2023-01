Le geste est bien fort. Le président Azali Assoumani reçu avec les honneurs au palais présidentiel de l’Élysée ce mercredi. Il était habillé au couleur de la France, un costume bleu, une chemise blanche et une cravate rouge.

Hommage à son homologue ou une soumission totale à la France ? Azali doit beaucoup à la France qui ferme les yeux sur plusieurs affaires dont l’affaire Sambi.

