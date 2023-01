Le parti au pouvoir, le CRC, a annoncé la candidature d’Azali Assoumani à l’élection présidentielle de 2024.

Le secrétaire général du parti, Youssoufa Mohamed Ali, a fait cette annonce lors d’un meeting à Mde le 22 janvier.

Le président Azali Assoumani a alors entamé sa campagne pour sa réélection à la magistrature suprême.

