Le Président AZALI Assoumani s’est rendu au marché agricole organisé par le Centre Rural de Développement Économique – CRDE Hamalengo Diboini, en partenariat avec le PNUD Comores et la Direction Nationale des Stratégies Agricoles et d’Elevage. à l’occasion du mois du Ramadan.

Ce marché solidaire a été lancé à l’occasion du mois sacré du ramadan, au Rotary-club de Moroni afin de permettre à la population de s’approvisionner directement auprès des agriculteurs. Le Chef de l’Etat a salué cette initiative et a encouragé les organisateurs à poursuivre ces opérations tout au long de l’année.

Pour lui « Faciliter l’accès aux produits agricoles de bases s’inscrit dans nos objectifs de parvenir à l’autosuffisance alimentaire. Il s’agit aussi de soutenir les producteurs locaux et mieux organiser les chaînes de valeur dans les secteurs de l’agriculture », et s’assurer que les comoriens auront accès à des produits locaux, bio et variés à prix doux tout au long de l’année.

Beit Salam