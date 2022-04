A l’occasion de sa première visite à Anjouan depuis l’avènement du mois Saint du ramadan, le Président de la République AZALI Assoumani s’est rendu à Hajoho où il a pris part à la cérémonie de lancement du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience.

Au cours de son allocution, le Chef de l’État a rappelé l’ampleur du cyclone Kenneth, qui a durement impacté notre pays dans la nuit du 24 au 25 avril 2019, et qui a causé des dégâts aussi bien sur les infrastructures socio-économiques que sur les biens des particuliers.

Il a adressé ses remerciements et sa gratitude aux agents de l’État qui avaient contribué en cédant 10% de leur salaire, ainsi qu’aux pays et organisations qui ont su apporter leur soutien aux efforts du Gouvernement, suite à cette catastrophe.

« L’appel au soutien que nous avons lancé à l’époque, a été entendu au niveau national mais aussi par de nombreux pays et organisations amis. C’est notamment grâce à la générosité de la Banque Mondiale, à travers sa filiale IDA, que nous lançons aujourd’hui ce projet » a annoncé le Chef de l’État.

Il a de ce fait évoqué l’octroi d’un montant global de quarante-cinq millions de dollars américains, dont 50% sous forme de prêts et 50% sous forme de dons, pour lancer ce projet.

Pour rappel le Gouvernement a agi immédiatement après le passage du cyclone, menant de nombreuses actions dans l’ensemble du territoire, notamment la construction et/ou la réhabilitation d’habitations, d’écoles et d’hôpitaux.

3 ans après, l’objectif est de soutenir davantage le relèvement d’infrastructures publiques et privées ciblées dans les zones durement touchées par le cyclone Kenneth et d’accroître leur résilience face aux catastrophes naturelles et climatiques. Il s’agit de construire 1000 logements et différentes infrastructures communautaires, notamment des écoles, des pistes et des réservoirs.

Il s’agira également de construire des entrepôts et des citernes pour la Direction Générale de la Sécurité Civile dans l’ensemble du pays afin d’assurer la résilience des zones côtières ainsi que la réhabilitation des infrastructures routières dans toutes les îles. Ce projet permettra enfin, d’intervenir dans la gestion intégrée des risques de catastrophes et d’assurer son suivi et son évaluation.

Pour le Chef de l’État, « le cyclone Kenneth nous a rappelé si besoin était, à quel point notre pays, tout comme les autres Petits États Insulaires en Développement, sont vulnérables aux effets des changements climatiques. L’ampleur de cette catastrophe doit nous conduire à revoir nos pratiques face à la nature, et à redoubler d’efforts pour préserver l’environnement, notamment en continuant à protéger nos zones côtières et nos littoraux, nos plages, nos forêts et nos océans ».

« Les éboulements, les effondrements de digues, les glissements de terrain ainsi que les inondations que nous connaissons régulièrement ces dernières années doivent nous interpeller et nous pousser à agir de façon encore plus responsable. Nous devons agir avec anticipation en renforçant le système d’alerte et de prévention des risques afin de le rendre plus effective et apporter ainsi une meilleure protection de la population. » a conclu le Président.

Beit Salam