Le Président de la République AZALI Assoumani, a pris part à la cérémonie d’inauguration de la centrale photovoltaïque de Dahu, à Foumbouni.

Suite à la réception de la première tranche de 500 Kilowatt au debut de l’année 2021, le parc de Dahu est fonctionnel avec une capacité de 3 Mégawatts qui couvre les besoins en électricité du sud de Ngazidja.

Au cours de son allocution, le Chef de l’État a rappelé que la centrale construite par la Société française InnoVent constitue ainsi un exemple « des avantages que notre pays peut tirer de partenariats nationaux et étrangers, notamment les producteurs indépendants désireux de s’installer aux Comores pour la construction des centrales photovoltaïques et géothermiques ».

Il a également évoqué le lancement, dans quelques jours, des travaux de construction de la deuxième centrale d’InnoVent à Mitsamiouli, d’une capacité similaire à celle inaugurée aujourd’hui. Le Président a, par ailleurs, salué le professionnalisme des experts comoriens et ceux d’InnoVent lors des négociations, qui a permis « de créer une situation gagnant-gagnant pour les deux parties et qui ouvre pour les consommateurs comoriens, des perspectives de réduction du prix de vente du kilowattheure ».

Pour rappel, des Micros-centrales hydro-électriques ont été installées à Anjouan et à Mohéli, et une autre Centrale photovoltaïque à été lancée à Ndrondroni. D’autres centrales vont être construites au niveau de trois îles, à travers le projet Comores Énergie, financé par la Banque Mondiale et le Fond d’Abu Dhabi. Ces annonces de réalisation, totalisent 27.15 Mégawatt dans leur ensemble, et « nous rapproche de l’objectif de 33 Mégawatt prévu dans Plan Comores Emergentes à l’horizon 2030 » a conclu le Chef de l’État.

Beit Salam