Azali a rencontré Samuel Eto’o à Beit-salam

Le Chef de l’État vient de regagner le pays, ce mercredi après midi, à l’issue d’un triple séjour à l’étranger, en l’occurrence, en Arabie-Saoudite, aux Etats-Unis d’Amérique et au Royaume du Maroc.

Lors de son séjour à l’extérieur du pays, le Président a pris part aux travaux du Premier Sommet Chine – Arabe à Riyad, en Arabie-Saoudite, ainsi qu’au 2ème Sommet USA-Afrique, à Washington D.C, avant de se rendre au Maroc, pour un séjour privé.

A sa descente d’avion, le Chef de l’État a été accueilli à l’Aéroport International Moroni Prince Said Ibrahim par certains membres du Gouvernement ainsi que des officiels de haut rang.

Le Président de la République a accordé une audience, au Pavillon présidentiel de l’aéroport, à Mr Samuel Eto’o, Président de la Fédération Camerounaise de Football, et à Mr Wallace Karia, Président de la Fédération de Football de la Tanzanie, qui ont séjourné à Moroni pour prendre part aux festivités du mariage traditionnel de leur homologue comorien, Mr Said Ali Said Athoumane.

Beit-salam

