[ Tokyo, Japon ] — Le Président de la République, AZALI Assoumani, a été reçu en audience par Sa Majesté l’Empereur Naruhito, dans la matinée du mercredi 28 juin 2022 au Palais Impérial à Tokyo.

Cette rencontre entre le Chef de l’État et l’Empereur du Japon, symbolise la grande amitié qui lie les deux pays, ainsi que le rapprochement des peuples japonais et comorien.

* Crédit photos : Tokyo Press Photographer Association.

Please follow and like us: