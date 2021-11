Azali a rencontré la Directrice Générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

Le Président AZALI Assoumani a rencontré la Directrice Générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Dr Ngozi OKONJO-IWEALA. C’est pour donner suite à l’entretien téléphonique qu’ils ont eu au mois d’Octobre dernier, au sujet de l’adhésion des Comores à l’OMC.

Le Président a réitéré la Volonté politique d’accéder à l’OMC dès 2022 afin de permettre au pays de tirer bénéfice du commerce international et de soutenir le PCE. La Directrice Générale de l’OMC a quant assuré sa disponibilité pour accompagner le pays dans ce processus dans les négociations bilatérales avec les USA, l’UE et le Canada et de l’assistance technique pour accompagner le pays après son accession à l’organisation.

Beit Salam