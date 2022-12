Le Président AZALI Assoumani, a quitté Moroni, ce jeudi 08 décembre 2022 pour l’Arabie Saoudite, où il va participer au Premier Sommet Sino-Arabe les 9 et 10 décembre, à Riyad. Cette première rencontre dans la capitale saoudienne, posera les bases d’un partenariat stratégique entre la Chine et les pays arabes et sera l’occasion de renforcer davantage les relations économiques et commerciales qui existent entre les deux parties.

