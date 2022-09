En marge de la 77ème session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, le President de la République, AZALI Assoumani et son épouse, ont répondu à l’invitation du Président des Etats-Unis, S.E.M Joe Biden et son épouse, Dr Jill Biden, pour une réception organisée le 21 septembre à l’American Museum of Natural History, à New York.

