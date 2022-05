Azali a pris part à l’ouverture de la 8ème édition des Assises Internationales sur le Tourisme

Le Président AZALI Assoumani a pris part à la cérémonie d’ouverture de la 8ème édition des Assises Internationales sur le Tourisme Responsable et Durable, ce lundi 10 mai.

Après l’édition du Cameroun, les membres de l’association Tourisme Sans Frontières ainsi que les délégations de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ou encore l’association des îles Vanille sont à Moroni pour cet évènement qui rassemble près de 150 experts, professionnels et décideurs du tourisme d’Afrique, d’Europe et du monde arabe.

Ces assises ont pour objectif de sensibiliser les décideurs des secteurs publics et privés, le Gouvernement et les institutions internationales sur la contribution du tourisme durable au développement et mobiliser toutes les parties prenantes sur une synergie d’ensemble pour faire du tourisme un catalyseur de changements positifs.

Le Chef de l’Etat a rappelé au cours de son allocution, l’engagement pris par le Gouvernement de « hisser les Comores au rang de destination touristique de référence à l’horizon 2030 », tout en prônant un tourisme respectueux de l’environnement, éco-responsable et qui se veut durable.

Beit Salam