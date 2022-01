Azali a pris part à la cérémonie de lancement du Projet d’Appui au Renforcement des Partenariats avec les Diasporas

Le Président AZALI Assoumani a pris part à la cérémonie de lancement du Projet d’Appui au Renforcement des Partenariats avec les Diasporas Entrepreneuriales Comoriennes, ce jeudi 20 janvier.

Cette cérémonie officialise le lancement des activités du projet « Diaspora », mis en œuvre par Expertise France, sous financement de l’AFD et qui s’inscrit dans le Plan de Développement France – Comores, suite à l’accord de partenariat signé le 11 juin 2021 entre, le Ministère des Affaires Etrangeres et de la Coopération Internationale, chargé de la Diaspora et l’Ambassade de France en Union des Comores.

Ce projet s’intègre dans les objectifs du Plan Comores Emergent, et revêt selon le Chef de l’Etat, un intérêt capital pour le pays « puisqu’il vise à contribuer au renforcement de la cohésion, de l’unité et de la solidarité entre les comoriens de l’intérieur et de la diaspora ».

Beit-salam