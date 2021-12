Azali à Mkazi à la rencontre de la population et du personnel mobilisé pour ladite campagne

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de vaccination massive, le Président AZALI Assoumani s’est rendu à Mkazi Bambao ce vendredi 24 décembre, à la rencontre de la population et du personnel mobilisé pour ladite campagne.

Un jeune de la ville a souhaité la bienvenue au Chef de l’Etat et a remercié le gouvernement pour les efforts déployés afin de vacciner tous les comoriens et les protéger du coronavirus. Il a appelé la population et surtout les jeunes à se mobiliser davantage pour recevoir les deux doses du vaccin.

Le Député de la région Bambao, Maoulida Mmadi Issihaka a lui aussi pris la parole et a rappelé l’importance de cette campagne. Il a appelé la population à se faire vacciner afin d’atteindre dans les prochains jours la barre de 60%.

« Les comoriens s’impatientent de la reprise des festivités traditionnelles. Le chef de l’Etat l’a annoncé pour le 2 janvier prochain, donc maintenant il nous appartient à tous de faire le nécessaire et atteindre l’immunité collective, et de respecter les mesures et gestes barrières », a rappelé le député du Bambao.

A l’issue de cette rencontre, le Chef de l’Etat a dirigé la prière du Vendredi dans la toute nouvelle Mosquée de Mkazi.

Beit Salam