Azali à l’opposition : ‘Vous avez le droit de ne pas participer aux élections’

Le président des Comores, Azali Assoumani, a récemment prononcé un discours à la mosquée d’Itsandra, où il a abordé divers aspects de l’histoire et de l’avenir du pays. Il a souligné l’importance de l’islam, de la solidarité nationale, de la paix, de la responsabilité individuelle et de l’alternance pacifique et démocratique. Il a également évoqué les prochaines élections, qui seront organisées légèrement en avance pour éviter de coïncider avec le mois sacré du Ramadan.

Assoumani a insisté sur le fait que la paix est le plus grand bien du pays et a exhorté chaque citoyen à assumer ses responsabilités pour faire avancer le pays. Il a également déclaré que ceux qui ne souhaitent pas participer aux élections ont le droit de faire ce choix, mais qu’ils ne doivent pas perturber le processus électoral.

Enfin, répondant à ceux qui lui prêtent des intentions de vouloir s’accrocher au pouvoir, Assoumani a assuré qu’il était plutôt attaché à l’alternance pacifique et démocratique, déclarant : « Je ne veux pas être roi ; je veux qu’on aille aux élections ».

ANTUF Chaharane