Azali a lancé une grosse opération de PIN’S à New York

[ #UNGA, New York ] — Le Président de la République, AZALI Assoumani, s’est entretenu avec Monsieur Derek Chollet, Conseiller et Sous-secrétaire d’Etat américain.

Cette rencontre, qui s’est tenue en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies avait pour objectif de réaffirmer le partenariat étroit qui existe entre les Comores et les USA.

Il a aussi été question, lors des discussions, des efforts conjoints à mener dans le cadre des priorités communes, au niveau régional et à l’échelle internationale, notamment pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, la sécurité maritime et le changement climatique.

Le Chef de l’État a exprimé sa satisfaction, suite au classement par Les Etats Unis, de l’Union des Comores, à la catégorie 2, dans le cadre de la traite des personnes, ce qui constitue une reconnaissance des efforts menés par le pays, ces dernières années.

Il a également été évoqué lors de cette rencontre, les efforts réalisés par les Comores, dans le cadre législatif et institutionnel, pour prévenir et lutter contre ce fléau qui n’épargne aucun pays.

Le Représentant du Département d’État, a exprimé la disponibilité du Gouvernement fédéral à accompagner la vision du Chef de l’État, de faire des Comores un pays émergent à l’horizon 2030.

Les deux partis ont également évoqué la volonté d’élargir et d’approfondir les relations bilatérales, notamment à travers l’ouverture d’un Bureau de l’Ambassade américaine à Moroni, et l’installation d’une représentation diplomatique comorienne à Washington.

Enfin, Monsieur Derek Chollet, a rappelé au Président, l’invitation du Président Joe Biden, à prendre part au Sommet Etats-Unis/Afrique, prévu pour se tenir, à Washington D.C, en décembre prochain.

Beit-salam

