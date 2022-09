« Azali a fait qu’on n’ira pas en enfer ,puisque nous sommes déjà en enfer »

Opinion libre :

Émergence !

Objectif atteint.

Si l’on se réfère à la définition du mot 《 Émergence 》, et la situation dans laquelle nous nous trouvons ,on peut affirmer que l’objectif du président Azali est atteint.

En effet, c’est quoi l’émergence ?

C’est une nouveauté et , quand on parle de nouveauté, aux Comores, tout ce que nous vivons est nouveau .

La famine s’installe dans les foyers, ça c’est nouveau .

Un langage nouveau est dans toutes les Bouches.



Ce langage est , finalement Azali a fait qu’on ira pas en enfer ,puisque nous sommes déjà en enfer .

Tout ça est nouveau ,merci monsieur le président d’être le premier président du monde à avoir envoyé votre peuple en enfer sans qu’il soit mort .

Maintenant que votre objectif est atteint, pouvez vous ramener à l’enfer d’AZALI 1 , de Sambi et Ikililou .

Merci mon frère d’avoir contribué à ce que nous sommes, des légumes.

Daoud Halifa