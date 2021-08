Azali a fait la prière du vendredi à Mjimandra

La grande joie qui est la notre est d’avoir eu le privilège d’avoir notre grand maître dans le hutba (prêche) d’aujourd’hui, puis évidemment la présence du président de la République dans cette mosquée, disait Mr Ambidine.

C’est un jour de fête dans notre village car pour la première fois depuis l’indépendance, un Président de la république vient à Mjimandra.

Le premier vendredi du nouvel an de l’Hégire sera marqué à l’encre indélébile dans le cœur des habitants de notre localité. Nous retiendrons que c’est lors de l’inauguration de la nouvelle mosquée de vendredi, que le Président Azali Assoumani nous a fait l’honneur de nous rendre visite, a t-il dit.

Au nom du village et de la région, le jeune Ambidine a fait 3 doléances :

1) La jeunesse de la ville souhaite un terrain de football

2) les femmes de notre localité veulent la construction de notre route plus sûre.

3) La région de Bandrani souhaite que le Député de la Région est seul dans le pouvoir et il lui faudrait de l’aide et une présence d’autres enfants de la région.

Le Président de la république dans une brève allocution a rassuré les habitants de la localité qu’Allah ne les a pas oublié. Et la preuve c’est ce premier vendredi du nouvel an. Et nous sommes ici pour des engagements fermes.

“Notre prophète a fait l’Hégire pour aller construire un État à Médine. Et donc cela est un devoir pour nous d’avoir un État et des règles du vivre-ensemble” a dit le Président de la République.

Toutes les doléances qui ont été faites, ont déjà commencé à trouver des réponses, notamment avec la nomination d’un ministre-conseiller à l’ambassade des Comores au Maroc. Avec le député nous prendrons les dispositions pour le terrain de football et j’en prends l’engagement. S’agissant de la route demandée par les femmes de la localité. C’est un projet d’intérêt général, et il est normal que nous œuvrons ensemble pour sa réalisation.

Avant de finir, le Président de la République a appelé à la paix et à la stabilité. Il prie pour que les comoriens respectent les institutions de la république. il demande aux Comoriens d’apporter chacun à son niveau sa contribution au développement économique. Il a enfin lancé un appel au dialogue.

Beit Salam