Tribune libre: Les wuwu de Mkazi

me sont indifférents.

Azali nous a fait honneur Said Ali Kemal et moi , étions les pilliers, les Azhar, les chehanes, les Dahalani , sans oublier Hassane Said et d’autres , constituaient un bloc .

Tout ce monde sont devenus des essuis pieds.

Azali est en bref un autodestucteur , il construit les hommes et les détruise une fois assis, ce qui fait de son régime, un non assis.

Si nous tentons d’extrapoler ce vécu de Bambao dans tout le pays, partout il a construit des hommes et les a détruit à contre courant de Mchangama , qui ses anciens amis sont toujours dans l’échiquier politique, les Raouls, les Boléro, les , les … .



Lui, Azali a détruit ses amis , les chaturs , les Maoulana, les Soefs, les les , .

Pour revenir à Mkazi, à six mois de la fin de son mandat , en 2006 , Azali connut une rébellion qui ébranla son régime, il fût déclaré “personna non grata” dans toutes les villes et les villages , il était interdit de prières dans toutes les régions.

Audacieusement , en dépit de cette atmosphère d’époque, je l’avais invité à Mkazi, avec son gouvernement au complet, ainsi j’ouvrais un nouvel ère, fût invité ensuite dans les régions.

J’ai tout de même horreur de parler de villages, étant donné mon indifférence sur les origines, mais tout simplement l’humain que je suis , mais le rappel est important.



Comme Azali m’a tué aussi dans la ville et comme la nature a horreur du vide, il a créé l’homme fort du moment qu’est Youssouf Boina.

Comme quoi, le vice peut vous jouer un tour , aller Youssouf pousse !

Daoud Halifa