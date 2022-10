La Journée mondiale de l’alimentation a été célébrée ce dimanche 16 octobre au stade de Missiri, à Mutsamudu, sous le patronage du chef de l’État, S. E. Azali Assoumani et de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, S. E. Djaanfar Salim Allaoui. Le thème retenu cette fois est : « Ne laissez personne de côté. Amélioration de la production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie ».

