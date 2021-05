Avertir les étudiants sur les formes de harcèlement en milieu professionnel

Le bureau de l’Union Européenne à Moroni a organisé une conférence débat à l’IUT sur le harcèlement sexuel et moral en milieu professionnel. Cette conférence avait pour but d’avertir les jeunes étudiants sur ce phénomène anormal qui est normalisé, sur ses conséquences et sur comment le dénoncer.

C’est sous le thème « le harcèlement sexuel et moral en milieu professionnel » qu’une conférence débat a été organisée mardi 11 mai par le bureau de l’Union Européenne à Moroni. Animée par la journaliste Faïza Soulé Youssouf avec l’appui de deux experts, à savoir le sociologue Mistoihi Abdillahi et l’avocate Faiza Said Bacar, cette conférence avait pour but d’avertir les jeunes étudiants sur ce phénomène anormal qui est normalisé, sur ses conséquences et comment dénoncer cette injustice.

Selon les conférenciers, le harcèlement est tout comportement ou agissement répétitif ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son travail d’une façon abusive. Malheureusement, le pays n’en fait pas exception, ces comportements sont normalisés comme si c’était légal. Dans son intervention, Me Faiza Said Bacar a expliqué que le harcèlement est tout comportement qui a connotation sexuelle ou morale qui porte atteinte à la dignité, qui est considéré juridiquement comme « illégal ». « Tous ces phénomènes nous les vivions dans la vie courante mais en milieu professionnel, ils constituent une gravité, soit une atteinte à la dignité de la personne, un environnement inadéquat, un handicap », souligne-t-elle avant d’ajouter que « tout ceci s’appuie sur un abus d’autorité ou de pouvoir ».

De son côté Mistoihi Abdillahi a expliqué que ce « virus » touche plus de 50% des femmes en milieu professionnel. A titre d’exemple, un ministre ou un directeur d’une société d’Etat peut se permettre d’appeler une collaboratrice à des heures tardives pour des raisons supposées professionnelles, cite l’intervenant pour qui ces agissements peuvent malheureusement être considérés comme un privilège, un honneur alors qu’en vrai cela relève du harcèlement. « Cette conception culturelle du phénomène de harcèlement peut chercher à cacher ou à remettre en cause l’existence même de harcèlement des femmes en milieu professionnel », rétorque-t-il. Tous ces aspects abusifs peuvent entrainer le manque de considération, demandes abusives, des chantages voire de la manipulation. « La meilleure manière de faire est de les dénoncer, d’arrêter de supposer que perdre ou changer d’emploi est un échec professionnel, et que les hommes prennent conscience que le harcèlement peut être facteur de décès », insiste-t-il.

Andjouza Abouheir/LGDC