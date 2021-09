Aux Comores, 329 personnes brûlées de janvier à août 2021

Le centre de santé Caritas a enregistré plusieurs cas de personnes brûlées depuis le mois de janvier à août 2021. Major Abdourazak Ahamada appelle la population à prendre toutes les précautions nécessaires afin de réduire le risque de brûlure. 329 cas de personnes brûlées de janvier à août 2021.

Plusieurs cas de personnes brûlées sont enregistrés dans les centres hospitaliers. Le centre de santé Caritas a noté 329 cas de brûlure soit une moyenne de 42 brûlures par mois, selon Major Abdourazak Ahamada. « De janvier à août 2021, nous avons enregistré 329 cas de personnes brûlées. En janvier 44 cas, février 45 cas, mars 49 cas, avril 38 cas, mai 31 cas, juin et juillet 32 cas et 37 cas en août. Soit une totalité de 329 cas en moyenne de 42 cas par mois », a annoncé Major Abdourazak Ahamada.

Ce dernier a passé en revue les catégories d’âge des personnes brûlées. « De janvier-août, 132 cas d’enfants de moins de quatre ans (soit 40%). 44% de personnes de +15 ans dont 31% sont majoritairement des femmes, et 13% des hommes. Les enfants de 4 à 14 ans occupent 16% », a-t-il précisé.

Selon lui, le thé, le feu, l’huile, le charbon de bois et le courant électrique sont les causes. « Le charbon de bois (brochette), le thé, l’huile, le feu et le courant électrique sont les principales causes. En juillet dernier, 14 cas enregistrés à cause du thé, 7 cas du feu et 8 sur 12 cas à cause d’huile de cuisine. Le feu de brousse peut causer de brûlure. Dans les zones urbaines, plusieurs cas sont enregistrés surtout dans le mois de Ramadan », a-t-il montré.

Des techniques de prise en charge des personnes brûlées existent. « En cas de brûlure, il faut utiliser de l’eau pendant 15 minutes au maximum pour éviter l’augmentation de profondeur. Il faut éviter d’utiliser de la tomate, de parfum, ente autres », a-t-il conseillé.

Abdoulandhum Ahamada / al fajr