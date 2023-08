Augmentation des accidents routiers durant juillet et août aux Comores

Au cours de la période de festivités de juillet à août 2023, la police nationale des Comores a enregistré une hausse significative du nombre d’accidents routiers. Le commissariat central a comptabilisé 20 accidents routiers durant cette période. L’excès de vitesse est identifié comme la cause principale de ces accidents, mais la défaillance du système de freinage est également un facteur. Ces accidents ont eu lieu principalement à Ngazidja, une des îles des Comores, et ont entraîné des pertes de vies humaines et des blessés. Malgré cette situation alarmante, les efforts de sensibilisation de la police continuent. Le commissaire central Aby Lyassry a souligné que des dispositifs ont été mis en place pour contrôler et réduire les accidents de voitures. Ces dispositifs incluent le déploiement des éléments de la police dans des points stratégiques pour gérer la circulation routière et sensibiliser les chauffeurs à la vigilance sur les routes.

Saïd Hassan Oumouri