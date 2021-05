Dans une conférence de presse organisée ce lundi au Bonovo par le gouvernorat de l’île pour dresser le bilan de deux ans de pouvoir, le gouverneur Fazul a dit ce qu’il pense de la justice comorienne et cela n’engage que lui ,selon ses propres termes.

“Mon bilan est celui d’Azali” martel le gouverneur Fazul avant de citer les différents chantiers en cours dans l’île et ceux qui sont envisagés et dont le financement est déjà disponible,selon lui.

Ces chantiers ont été annoncés au lendemain de l’Ide au même endroit (Bonovo) en présence du Ministre Bianrif Tarmidi et du Ministre Afretane Yssoufa (Lire nos précédents posts).

Dans la foulée des réponses aux questions des journalistes, le gouverneur Fazul, précisera qu’il n’y a aucune solution pour la justice comorienne.

” il faudrait attendre 20 à 30 ans pour espérer un changement ” car selon lui, c’est une question d’éducation de base dès le premier âge et qui demande du temps.

“Si non il faudrait des magistrats étrangers à renouveler régulièrement pour éviter la familiarité avec la population ” pense-t-il sans ambages.

Mohéli matin