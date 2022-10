Aucun mahorais ne pourra être président aux Comores, une nouvelle loi

On dit souvent que les dirigeants comoriens n’ont pas de recul bah cette fois c’est pire. Une proposition de loi déjà signée par son excellence président Azali Assoumani exclut définitivement Mayotte de l’union des Comores. Aucun mahorais ne pourra se présenter à l’élection présidentielle. La nouvelle proposition de loi qui sera bientôt adoptée en conseil de ministre interdit toute personne qui a la double nationalité de se présenter à la magistrature supérieure aux Comores. Une fois la proposition de loi adoptée, elle sera présentée à l’assemblée nationale et sera sûrement adoptée par la majorité des députés du parti du président Azali. La loi pourra rentrer en application en 2023.

Tout comorien qui a la double nationalité ne pourra pas être elu c’est à dire que la loi vient exclure les mahorais qui sont reconnus par la constitution comorienne comme comoriens. Mais également tous les comoriens qui ont la double nationalité.

Depuis l’indépendance des Comores, un seul président comorien avait la nationalité française. Est ce que cela a changé quelque chose ?

Plusieurs personnalités politiques ne pourront pas se présenter à l’élection présidentielle de 2024 si la loi est adoptée.

