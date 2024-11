Au Mans, une famille comorienne sauvée par une chaîne de solidarité

Depuis 2010, Madame Alima Moindje, ressortissante comorienne, et sa famille enduraient des conditions de vie insalubres dans un logement dégradé au Mans. Envahis par l’humidité, les moisissures et une odeur persistante, les lieux étaient devenus un enfer quotidien. Malgré de multiples requêtes de relogement, les autorités étaient restées sourdes aux appels à l’aide de cette mère et de ses enfants.

Au fil des ans, la situation a gravement affecté la santé des occupants. En plus de ses enfants, Madame Moindje hébergeait un nourrisson, neveu de la famille, particulièrement fragile et souvent malade à cause de l’air vicié. Sa fille aînée souffrait quant à elle d’asthme, un problème de santé aggravé par les moisissures omniprésentes. Tous les efforts entrepris par Madame Moindje pour sortir de cet environnement toxique s’étaient heurtés à une fin de non-recevoir.

Le tournant décisif est venu grâce à Judy, un entrepreneur local bien établi au Mans. Choqué en apprenant les conditions de vie de la famille, Judy a alerté le président de l’ONG MMH Humanity, Hilal Mouniri, figure de proue de l’aide humanitaire, pour lui relater cette situation intenable. Face à cette urgence, Hilal Mouniri n’a pas hésité à se rendre personnellement sur place pour évaluer la situation.

Sur les lieux, Mouniri a découvert un logement délabré et insalubre. Confronté aux regards épuisés de Madame Moindje et de ses enfants, et voyant de ses propres yeux les effets des moisissures et de l’humidité, il a décidé d’agir sans délai. « Ce n’était plus une question de logement, c’était une question de dignité humaine », a confié Hilal Mouniri.

Fidèle à ses engagements, Hilal Mouniri a immédiatement pris contact avec l’agence immobilière responsable, exigeant un relogement d’urgence pour la famille Moindje. Ce qui avait pris des années d’attente s’est alors résolu en moins de 48 heures : la famille a été transférée dans un appartement spacieux, salubre et plus confortable, un véritable soulagement après des années de souffrance.

Hilal Mouniri n’a pas quitté les Moindje des yeux une fois le relogement effectué. Il s’est assuré que chaque détail de leur installation se déroulait dans de bonnes conditions, veillant à offrir à la famille un cadre de vie propice à leur bien-être. « Le but n’était pas seulement de reloger, mais de redonner espoir », a-t-il ajouté.

Pour offrir une note de réconfort supplémentaire, Hilal Mouniri a invité la famille à un concert de Soprano en tant qu’invités VIP. Ce geste de générosité a été rendu possible grâce à Monsieur Lead, président de la Fondation Soprano, qui a tenu à offrir un soutien personnel à la famille. Cette soirée mémorable, pleine de musique et de rires, a permis à Madame Moindje et à ses enfants de retrouver un peu de légèreté après une décennie difficile.

