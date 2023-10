Attendu à Paris, Me Mahamoud a retbroussé le chemin pour rencontrer un diplomate iranien

Attendu à Paris samedi dernier en compagnie de Youssouf Mohamed Boina dans le cadre de leur campagne contre la participation aux élections présidentielles de 2024, après un petit séjour à l’île de la Réunion, l’ancien candidat du parti JUWA aux élections présidentielles de 2019, Me Ahamada Mahamoud, a changé de cap pour se rendre en Tanzanie. Selon des membres de son entourage proche, l’avocat de Sambi s’est rendu à Dar es Salaam pour rencontrer un haut diplomate iranien à l’ambassade de l’Iran. À seulement 6 jours des élections primaires du plus grand parti politique comorien, le JUWA, se pourrait-il que Me Ahamada Mahamoud envisage de revenir sur sa décision et de participer aux élections primaires de son parti ? »

A. M