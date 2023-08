Assises de l’Éducation en perspective : Le Ministère de l’Éducation engagé pour un changement

Lors d’une réunion organisée la semaine dernière, le ministre de l’Éducation Nationale, Takiddine Youssouf, a rassemblé les cadres, coordinateurs, conseillers et inspecteurs pédagogiques pour discuter de multiples enjeux cruciaux pour le système éducatif. Parmi les thèmes abordés lors de cette table ronde figurent l’amélioration de la qualité de l’enseignement, les préparatifs pour la rentrée 2023-2024 et les prochaines assises de l’éducation.

Les récentes performances décevantes aux examens nationaux ont été un facteur déclencheur pour cette rencontre de grande envergure. Le ministre Youssouf a souligné le rôle vital de l’inspection générale de l’éducation nationale dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement. « Cette réunion ne se limite pas à réagir aux résultats inquiétants des examens, elle vise également à anticiper la rentrée à venir et à préparer les assises de l’éducation », a-t-il expliqué.

Un appel à l’harmonie et à la coopération a été lancé par le ministre aux cadres, conseillers et inspecteurs présents. L’accent a été mis sur la création d’un environnement de travail favorable et sur la nécessité d’accélérer la promotion interne au sein de l’inspection générale de l’éducation nationale. De plus, une collaboration étroite avec la direction générale de la fonction publique a été encouragée, dans le but de faciliter l’attribution de postes budgétaires aux fonctionnaires. Cette mesure vise à instaurer un cadre de travail efficient, permettant aux encadreurs pédagogiques de mener à bien leurs missions avec zèle, avec pour objectif de rehausser la qualité de l’éducation et de lutter contre les échecs scolaires.

L’importance de la collaboration entre différents départements ministériels a également été mise en avant lors de la réunion. En effet, les responsables de l’éducation ont souligné la nécessité de travailler de concert pour mieux préparer non seulement la prochaine rentrée scolaire, mais aussi pour les assises nationales en matière d’éducation. Dans cette optique, le ministre de l’Éducation a lancé un appel à une étroite collaboration avec l’Office national des examens et des concours (Onec), avec pour objectif ambitieux d’accroître de manière significative les taux de réussite aux examens nationaux dès l’année à venir.

Misbah Said