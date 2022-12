Arrivée d’une équipe médicale chinoise à l’hôpital de Bambao : « les objectifs initialement prévus seront atteints »

Le mardi 13 décembre 2022 s’est tenue à l’hôpital de l’amitié sino-comorienne de Bambao-Mtsanga (Anjouan), la cérémonie d’accueil de la 15e équipe médicale chinoise.

L’évènement a été présidé par la Ministre de la Santé : Madame Loub-Yakout Zaidou, et plusieurs personnalités parmi lesquelles le Ministre de la Justice : Monsieur Djae Ahamada Chanfi, la Secrétaire générale du gouvernorat de l’île autonome de Ndzuwani : Madame Baraka Anli Mari, le Conseiller à l’ambassade de Chine pour ne citer que celles-ci.

Plusieurs allocutions ont été prononcées en la circonstance. Et c’est ainsi que dans son intervention, la représentante du Gouverneur SEM Anissi Chamsidine a vivement remercié le Chef de l’État comorien SEM Azali Assoumani et son gouvernement ainsi que le gouvernement chinois pour leur clairvoyance afin que cet hôpital pluridisciplinaire doté d’équipements de haute technologie puisse enfin jouer son rôle initialement prévu.

Poursuivant, la Secrétaire générale du gouvernorat a salué la persévérance de l’équipe médicale comorienne depuis la mise en service du centre en août 2017. Elle reste persuadée que la collaboration entre les deux équipes réconfortera les patients et nos concitoyens ne risqueront plus leur vie en mer ni dépenser d’énormes fonds à la recherche de soins de qualité.

Considérant que la santé occupe une place de choix dans le Plan Comores émergent à l’horizon 2030, la représentante du Gouverneur ose espérer que les équipements seront utilisés à bon escient, le centre sera bien entretenu et la situation administrative et financière du personnel soignant soit examinée.

Notons que cette 15è équipe médicale chinoise est composée de 5 médecins, dont 2 gynécologues, 1 chirurgien, 1 infectiologie et 1 généraliste.

