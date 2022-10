Arrivée à Anjouan du Chef de L’État SEM Azali Assoumani

Le Président de l’Union des Comores SEM Azali Assoumani est arrivé à Anjouan ce samedi 15 octobre 2022.

Sur le tarmac, le Président Azali Assoumani a été accueilli par le Directeur de Cabinet du Gouverneur : Monsieur Saindou Ali Assane et par le Coordinateur de l’Action gouvernementale de l’Union à Ndzuwani : Monsieur Nourdine Midiladji.

Dans l’après-midi, le Chef de l’État a honoré de sa présence à un barzangui qui s’est tenu dans la ville historique de Domoni.

Gouvernorat d’Anjouan

