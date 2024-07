Arrestation de Chiites lors de l’Achoura : pratique religieuse illégale ou répression injustifiée ?

Trente-six musulmans chiites ont été arrêtés mercredi à Moroni, alors qu’ils célébraient l’Achoura, l’une des plus importantes fêtes chiites, dans un quartier populaire de la capitale comorienne.

« Trente-six personnes ont été arrêtées parce qu’elles commémoraient l’Achoura alors que notre constitution est claire. Seule la pratique de l’islam sunnite de rite chaféite est autorisée aux Comores », a déclaré le colonel Tachfine, commandant de la gendarmerie, joint par téléphone.

Le procureur de la République, Ali Mohamed Djounaid, sollicité pour connaître les chefs d’inculpation et les peines encourues, n’a pas donné suite.

Une vidéo de l’arrestation de Mohamed Mladjao, 64 ans, enseignant de formation et figure emblématique de la communauté chiite aux Comores, a circulé sur les réseaux sociaux. On y voit Mladjao portant un manteau noir sur un boubou blanc, avec un ruban jaune ceint autour de la tête. Son épouse et sa belle-mère font également partie des personnes arrêtées.

« Ils commémoraient Houssein, petit-fils du prophète Mahomet, assassiné à Kerbala au 7e siècle. C’est lors de cette prière tenue dans un lieu privé qu’il a été arrêté », a déclaré son fils, Mladjao Abdoul Anlym.

La constitution adoptée en 2018, lors d’un référendum boycotté par l’opposition, stipule que l’islam est religion d’État et précise que l’État puise dans cette religion les principes et règles d’obédience sunnite et de rite chaféite qui régissent le culte et la vie sociale.

À l’époque, Mohamed Rafsandjani, constitutionnaliste comorien, avait déclaré que « l’islam sunnite devient un élément de l’identité nationale. Elle passe d’une religion d’État à une religion de la nation, avec le risque qu’il soit utilisé pour exclure de la communauté nationale les minorités d’autres obédiences ».

« Mon père ne demande qu’une chose, c’est qu’on le laisse pratiquer son culte, culte qu’il pratique dans sa maison avec ses amis chiites. Cela en dit long sur la dictature qui sévit dans le pays », a regretté Abdoul Anlym Mladjao. Selon lui, son père en est à sa quatrième arrestation.

Les Comores sont majoritairement composés de musulmans sunnites.

L’artiste influent Cheickh MC s’est insurgé sur ses réseaux sociaux contre la répression des citoyens pratiquant leur culte. « Donc celui ou celle qui a choisi des pratiques religieuses différentes de celles de la majorité des citoyens comoriens, sa place est en prison? Vraiment? » a-t-il écrit.

ANTUF Chaharane