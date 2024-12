ARLES : La diaspora comorienne se mobilise pour soutenir les sinistrés du cyclone Chido à Mayotte

À Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône, la communauté comorienne s’organise activement pour venir en aide aux sinistrés du cyclone Chido qui a frappé l’île de Mayotte. Plusieurs associations, notamment Soulouhou et Daoula Haki, se sont unies afin de collecter des denrées alimentaires, des médicaments et des vêtements destinés aux personnes touchées par cette catastrophe naturelle.

Toihir, l’un des principaux coordinateurs de cette collecte, a expliqué au micro de Comores Infos que l’objectif est de témoigner la solidarité de la diaspora comorienne installée à Arles et plus largement en France. Cette action s’inscrit dans un élan de générosité partagé par l’ensemble des Comoriens, qu’ils soient originaires de Mayotte ou des autres îles de l’archipel.

Si la collecte de biens de première nécessité est déjà bien amorcée, la diaspora comorienne d’Arles lance également un appel à contribution financière pour couvrir les frais de transport du matériel jusqu’à Mayotte. Les organisateurs insistent sur l’importance de cette étape : sans moyens suffisants, l’acheminement de l’aide humanitaire restera limité.

Un soutien venu de toute la diaspora

Au-delà des dons matériels et financiers, la communauté comorienne mise sur la force de son réseau, en France et ailleurs, pour faire connaître cette initiative et encourager la participation du plus grand nombre. Tous espèrent que les efforts conjoints permettront de soulager les familles sinistrées par le cyclone Chido et de témoigner, une fois de plus, de la solidarité inter-îles et de la diaspora.

ANTUF Chaharane