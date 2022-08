AquaPlan prêt à accompagner la Sonede

La délégation conduite par le porte-parole du gouvernement, le ministre de l’énergie et le directeur de la société Sonede continue leur visite. Hier, le ministre de l’énergie et le directeur de la Sonede Sundi Goulam ont été reçus au siège de la société AquaPlan, spécialisée dans la recherche, l’installation et la distribution. Installée dans plusieurs pays d’Afrique, la société s’est montré volontaire accompagner la société de distribution d’eau comorienne ( Sonede ) pour l’installation et la distribution de l’eau dans l’ensemble des 3 îles comoriennes.

