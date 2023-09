Après ses études universitaires, cet Anjouanais gagne bien sa vie dans un métier manuel.

Abdallah Mohamed, technicien de laboratoire formé à Madagascar, a choisi de devenir ébéniste malgré son diplôme universitaire. Après son retour à Anjouan, il a réalisé que son diplôme ne garantissait pas une vie confortable. Ainsi, il a décidé de se tourner vers l’ébénisterie, un métier manuel, et a trouvé du succès. Il souligne l’importance de ne pas se reposer uniquement sur les diplômes et d’explorer d’autres opportunités professionnelles. Les métiers manuels, selon lui, jouent un rôle crucial dans l’économie et la préservation du patrimoine culturel. Abdallah gagne bien sa vie en tant qu’ébéniste, prouvant que la détermination et la passion peuvent parfois surpasser un diplôme universitaire. Il exhorte les jeunes à être ouverts à diverses carrières et à valoriser les métiers manuels pour le développement du pays.

ANTUF Chaharane