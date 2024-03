Dans un discours prononcé peu après sa réélection, Vladimir Poutine a mis en lumière la présence militaire de l’Otan en Ukraine, soulignant le risque de voir ce conflit dégénérer en une troisième guerre mondiale à grande échelle, potentiellement nucléaire.

« Les militaires de l’Otan sont présents en Ukraine, nous le savons, on entend parler Français et Anglais sur place », a déclaré Poutine, pointant du doigt une présence étrangère dans une région déjà fragilisée par des années de conflit. Cette présence étrangère, selon Poutine, accroît le risque de voir le conflit s’étendre et s’intensifier, avec des implications catastrophiques pour la paix mondiale.

Poutine a averti que ce conflit pourrait rapidement dégénérer en une confrontation entre la Russie et l’Otan, entraînant ainsi le monde dans une troisième guerre mondiale. Cette fois-ci, cependant, les enjeux seraient encore plus élevés, avec la menace omniprésente d’une guerre nucléaire.

« Je ne pense pas que cela intéresse qui que ce soit », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité urgente de rechercher des solutions pacifiques pour éviter une escalade incontrôlable vers un conflit aux conséquences potentiellement apocalyptiques.

Dans son message à la France, Poutine a appelé à la retenue et à la diplomatie, exhortant le pays à ne pas aggraver le conflit mais plutôt à œuvrer en faveur de solutions pacifiques. Il a souligné le rôle crucial que la France pourrait jouer en tant que médiateur pour résoudre la crise ukrainienne de manière constructive et pacifique.

IBM