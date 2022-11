C’est terminé au Khalifa Stadium ! le Japon s’impose face à l’un des favoris au victoire finale et crée la surprise. Quel scénario exceptionnel ! Menée au score, l’équipe nippone a renversé la Mannschaft grâce à Doan et Asano. L’Allemagne tombe de haut (2-1).

