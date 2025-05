Après avoir contribué à l’emprisonnement de Sambi, Kiki prie pour sa libération.

Ce 18 mai marque une date symbolique et douloureuse pour de nombreux Comoriens : sept ans jour pour jour depuis l’arrestation de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, aujourd’hui détenu à vie après une condamnation controversée pour « haute trahison ».

Partout dans le pays, l’opposition a organisé des manifestations, réclamant justice pour celui qu’elle considère comme un prisonnier politique, et appelant la communauté internationale à sortir de son silence. À Moroni, une marche pacifique a été encadrée par un important dispositif sécuritaire. Les mots d’ordre étaient clairs : « Halte à l’injustice ! », « Libérez Sambi ! »

Mais l’événement qui a le plus fait parler ce jour-là n’a pas eu lieu dans la rue, mais dans une mosquée de Mtsangani, lors d’une cérémonie religieuse de prière pour Sambi. Et c’est la présence inattendue de Mohamed Daoudou, alias Kiki, qui a provoqué une onde de choc à travers le pays.

Kiki à la prière pour celui qu’il a contribué à faire incarcérer

Ancien ministre de l’Intérieur de 2016 à 2021 sous le régime d’Azali Assoumani, Kiki a été l’un des principaux artisans du dispositif sécuritaire et judiciaire ayant mené à l’arrestation de Sambi. C’est sous son autorité que les enquêtes ont été menées, et que le programme de citoyenneté économique a été disséqué, jusqu’à accuser l’ancien président d’avoir détourné 1,8 milliard de dollars.

Aujourd’hui pourtant, c’est ce même Kiki que l’on a vu en première ligne lors d’une prière en faveur de la libération de Sambi. L’image a circulé en boucle sur les réseaux sociaux : tête baissée, les mains ouvertes vers le ciel, celui que l’opinion publique appelle encore « le bras droit de la répression » s’est joint aux fidèles appelant à la clémence pour l’ancien chef de l’État.

Un retournement jugé indécent par beaucoup

« C’est une insulte à notre intelligence et à notre mémoire », s’insurge un ancien conseiller de Sambi.

« Il a été l’un des exécutants de sa chute, et aujourd’hui il joue les compatissants ? C’est de la politique spectacle. »

De nombreux membres de l’opposition ont également exprimé leur méfiance, voire leur colère, face à ce qu’ils considèrent comme une manœuvre opportuniste. Pour rappel, Kiki a quitté le gouvernement en 2021, s’est présenté contre Azali en 2024, puis a été arrêté en avril 2024 pour des faits controversés. Depuis, il tente de se repositionner comme une figure d’opposition, mais son passé continue de le hanter.

Repentir sincère ou stratégie politique ?

Certains observateurs plus modérés estiment que Kiki cherche peut-être à se racheter auprès du peuple comorien, dans un contexte où l’unité de l’opposition devient vitale. D’autres y voient un simple calcul politique, destiné à capitaliser sur la figure toujours populaire de Sambi.

» Le pardon est possible, mais il commence par des excuses claires et publiques. Pas par des gestes symboliques sans explication « , estime un imam présent lors de la prière.

Une image forte, un malaise profond

La présence de Mohamed Daoud à cette cérémonie religieuse n’est pas passée inaperçue. Elle met en lumière les contradictions et les tensions internes de l’opposition comorienne, et soulève une question que beaucoup se posent désormais : jusqu’où peut-on aller pour redorer son image quand on a servi le régime que l’on prétend combattre ?

En attendant, Sambi reste enfermé, et son nom continue de cristalliser à la fois l’espoir d’un changement, et les fantômes d’un passé politique encore trop récent.

ANTUF Chaharane